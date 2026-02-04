Путин назначил заместителями генпрокурора Бажутова и Табельского
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бажутова, начальника главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры, и Сергея Табельского, прокурора Краснодарского края, заместителями генерального прокурора. Указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить: Бажутова Сергея Александровича заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — отмечено в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
В ноябре президент освободил Геннадия Лопатина от должности заместителя генерального прокурора России.
В декабре Путин произвел кадровые изменения в аппарате Совета безопасности России. Он освободил от должности заместителя секретаря Совбеза Олега Храмова и назначил на этот пост Максима Кутомкина.