Путин освободил Лопатина от должности заместителя генпрокурора

Президент Владимир Путин освободил Геннадия Лопатина от должности заместителя генерального прокурора России. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.
Источник РБК ранее сообщал, что Лопатин готовится занять пост генерального директора Судебного департамента при Верховном суде — вместо Владислава Иванова, которого уволил новый председатель ВС Игорь Краснов. До назначения в Верховный суд Краснов руководил Генпрокуратурой.
Геннадий Лопатин родился в 1962 году в Воронежской области. После службы в Вооруженных силах, где он провел около 20 лет, он перешел на работу в Генеральную прокуратуру. В ведомстве Лопатин занимал различные руководящие должности, а с 2011 года работал заместителем генпрокурора.
