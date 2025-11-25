Путин освободил Лопатина от должности заместителя генпрокурора

Источник РБК ранее сообщал, что Лопатин готовится занять пост генерального директора Судебного департамента при Верховном суде — вместо Владислава Иванова, которого уволил новый председатель ВС Игорь Краснов. До назначения в Верховный суд Краснов руководил Генпрокуратурой.

Геннадий Лопатин родился в 1962 году в Воронежской области. После службы в Вооруженных силах, где он провел около 20 лет, он перешел на работу в Генеральную прокуратуру. В ведомстве Лопатин занимал различные руководящие должности, а с 2011 года работал заместителем генпрокурора.