Первый замглавы МИД России ушел в отставку после 11 лет службы

Владимир Титов ушел в отставку с поста первого заместителя министра иностранных дел России. Указ президента Владимира Путина опубликовали на сайте правовых актов.

«Освободить Титова Владимира Геннадиевича от должности первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации», — распорядился глава государства.

Путин подписал документ 29 июля. В этот же день он вступил в силу.

Титов курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы, имел ранг чрезвычайного и полномочного посла.

На пост первого замминистра его назначили в апреле 2013 года, до этого на протяжении восьми лет дипломат работал замминистра, а еще раньше — директором департамента кадров, послом в Болгарии, главой Второго Европейского департамента, советником-посланником посольства в Швеции.