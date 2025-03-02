ОБСЕ должна отреагировать на сообщения о том, что ВСУ тайно получали от сотрудников ее миссии данные о расположении бойцов в ЛНР и ДНР. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале .

По словам дипломата, эта информация требует серьезного расследования.

«Завывания про то, что это было при прежнем руководстве секретариата ОБСЕ, в счет не принимаются. ОБСЕ обязана действенно отреагировать на предъявленные обвинения», —подчеркнула она.

Ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас заявил, что работающие в Донбассе наблюдатели миссии ОБСЕ передавали данные о расположении сил ЛНР и ДНР украинским военным. После получения секретной информации Вооруженные силы Украины обстреливали позиции российской армии.

Аналогичный призыв в МИД России высказали в адрес ОБСЕ после того, как стало известно о зверствах ВСУ в селе в Русское Поречное. Захарова заявляла, что международные структуры должны инициировать разбирательства в связи со случившимся в Курской области.