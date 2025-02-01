Захарова: зверства ВСУ в Русском Поречном надо представить в ООН и ОБСЕ

В ООН и ОБСЕ необходимо предоставить информацию о кровавом характере действий боевиков ВСУ в селе в Русское Поречное Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«Кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках — ООН, ОБСЕ и их профильных структурах, а также зафиксирован представителями Международного комитета Красного Креста», — отметила она.

Дипломат выразила надежду на то, что зверства ВСУ в Русском Поречном заинтересуют международные правозащитные организации и они инсценируют разбирательства.

По словам Захаровой, в курском селе проявилась «настоящая природа хунты Зеленского». Она допустила, что одним из факторов нападения на мирных жителей стало название населенного пункта.

По данным Следственного комитета, пятеро боевиков ВСУ жестоко расправились с 22 жителями села Русское Поречное. Украинские солдаты издевались над женщинами и стариками.