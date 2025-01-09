Путин назначил бывшего прокурора Москвы заместителем главы МЧС

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Попова статс-секретарем — заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Попов родился в 1972 году. С 2019 по 2024 годы он занимал должность прокурора Москвы и с этой должности подал в отставку по выслуге лет.

Предыдущим статс-секретарем МЧС был Алексей Серко, покинувший пост в июле по собственному желанию. Также в ведомстве с 2023 года остается вакантной должность первого замглавы, которую ранее занимал Александр Чуприян.

Ранее бывший губернатор Коми Владимир Уйба стал первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.