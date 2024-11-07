Бывший губернатор Коми Владимир Уйба стал первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы республики сообщил ТАСС .

«Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин», — подчеркнули собеседник агентства.

О досрочном уходе с поста главы Коми Уйба заявил в минувший вторник, 5 ноября. Путин принял его отставку и назначил врио руководителя региона Ростислава Гольдштейна, до этого занимавшего должность губернатора Еврейской автономной области.

Уйба возглавлял Коми с 2 апреля 2020 года.