Бывший губернатор Коми Владимир Уйба стал первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы республики сообщил ТАСС.
«Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин», — подчеркнули собеседник агентства.
О досрочном уходе с поста главы Коми Уйба заявил в минувший вторник, 5 ноября. Путин принял его отставку и назначил врио руководителя региона Ростислава Гольдштейна, до этого занимавшего должность губернатора Еврейской автономной области.
Уйба возглавлял Коми с 2 апреля 2020 года.
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