Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта

Никитину 45 лет. Он исполнял обязанности главы Минтранса с 7 июля, до этого был заместителем министра. Кроме того, в его биографии — руководство Новгородской областью и Агентством стратегических инициатив.

Кандидатура нового министра, которую, согласно Конституции, предложил премьер Михаил Мишустин, не вызвала никаких возражений в Госдуме — все 408 депутатов, присутствовавших на заседании, проголосовали за его назначение.

Предыдущего главу — Романа Старовойта — сняли с должности указом президента накануне. Через несколько часов его нашли мертвым в Одинцовском округе Подмосковья; предположительно, он покончил с собой.