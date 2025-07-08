Дума утвердила Никитина на должность главы Минтранса

Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Его кандидатуру в понедельник представил в ГД премьер-министр Михаил Мишустин, сообщило РИА «Новости» .

Решение приняли единогласно. За назначение Никитина проголосовали все 408 депутатов, против и воздержавшихся не оказалось.

Никитину 45 лет. С февраля он работает заместителем министра транспорта. Ранее он возглавлял Новгородской областью.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Глава государства также выразил готовность поддержать его кандидатуру на эту должность при условии одобрения парламентом.

До этого Путин освободил от должности главы Минтранса Романа Старовойта. Позже чиновника нашли мертвым.