Путин назначил Александра Матвеева руководителем своей канцелярии

«Назначить Матвеева Александра Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации», — говорится в приказе.

Путин также другим приказом освободил от должности главы канцелярии Андрея Казакова. Он занимал этот пост с ноября 2020 года.

Путин 1 июня продлил на пять лет срок полномочий Марии Львовой-Беловой на посту уполномоченного по правам ребенка в России. Указ вступит в силу с 27 октября 2026 года.

В Минобороны в конце мая произошли кадровые изменения. Новым заместителем главы военного ведомства назначили генерал-полковник Виталия Шулику. Он также будет занимать должность руководителя аппарата министерства.