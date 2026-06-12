Путин назначил Александра Матвеева руководителем своей канцелярии
Президент России Владимир Путин назначил нового руководителя своей канцелярии. Указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Матвеева Александра Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации», — говорится в приказе.
Путин также другим приказом освободил от должности главы канцелярии Андрея Казакова. Он занимал этот пост с ноября 2020 года.
Путин 1 июня продлил на пять лет срок полномочий Марии Львовой-Беловой на посту уполномоченного по правам ребенка в России. Указ вступит в силу с 27 октября 2026 года.
В Минобороны в конце мая произошли кадровые изменения. Новым заместителем главы военного ведомства назначили генерал-полковник Виталия Шулику. Он также будет занимать должность руководителя аппарата министерства.