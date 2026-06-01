Путин продлил на 5 лет полномочия Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена

Президент России Владимир Путин продлил еще на пять лет срок полномочий Марии Львовой-Беловой на посту уполномоченного по правам ребенка в РФ. Указ главы государства разместили на официальном портале опубликования правовых актов.

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», — говорилось в документе.

Указ вступит в силу с 27 октября 2026 года.

Путин встретился с Львовой-Беловой 1 июня, как сообщили на сайте Кремля. Омбудсмен отчиталась о работе в 2025 году, отметив, что социальных сирот выявили почти на 17% меньше, чем в 2024-м. Также снизилась численность детей, чьи родители лишены или ограничены в родительских правах, — на 25,5% меньше, чем в предыдущем году.

Помимо этого Львова-Белова представила Путину рейтинг регионов по социальному сиротству. Омбудсмен добавила, что они начнут напрямую курировать разные детские учреждения по согласованию с 10 губернаторами, чтобы сделать их эталонными, а затем распространить эту практику на территорию страны.

Ранее Львова-Белова рассказывала о возвращении четырех детей к матери из семейного центра в Подмосковье.