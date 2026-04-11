Путин направил поздравление новоизбранному президенту Ирака Низару Амиди

Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака

Президент России Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между двумя странами. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля .

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Ирак. Желаю вам успехов на этом высоком посту», — изложено в тексте телеграммы.

Российский лидер выразил надежду, что деятельность Амиди на этом посту будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений. Амиди избирался от «Патриотического союза Курдистана».

Лидера партии Патриотический союз Курдистана Амиди избрали на пост президента Ирака во втором туре голосования. За его кандидатуру в субботу высказались более 220 депутатов парламента. Голосование прошло через пять месяцев после избрания законодательного собрания страны.