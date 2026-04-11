Путин направил поздравление новоизбранному президенту Ирака Низару Амиди

Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака
Президент России Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между двумя странами. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Ирак. Желаю вам успехов на этом высоком посту», — изложено в тексте телеграммы.
Российский лидер выразил надежду, что деятельность Амиди на этом посту будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений. Амиди избирался от «Патриотического союза Курдистана».
Лидера партии Патриотический союз Курдистана Амиди избрали на пост президента Ирака во втором туре голосования. За его кандидатуру в субботу высказались более 220 депутатов парламента. Голосование прошло через пять месяцев после избрания законодательного собрания страны.