Парламент Ирака избрал нового президента

Депутаты парламента Ирака большинством голосов избрали президентом страны лидера партии Патриотический союз Курдистана Низара Мохаммеда Саида Амиди. Об этом со ссылкой на пресс-службу Совета представителей сообщило агентство INA .

Низар Адими в ходе голосования получил 227 голосов парламентариев и значительно обошел своего конкурента — кандидата от Курдской исламской партии Мутанна Амин Надера, за которого проголосовали 15 депутатов.

Голосование прошло через пять месяцев после избрания парламента, где ни один блок не смог получить решающего большинства.

По традиции президентом Ирака всегда является курд, в то время как более влиятельный премьер-министр — шиит, а спикер парламента — суннит. Это позволяет сохранять баланс сил.

Инженер по образованию, Амиди более 20 лет занимается политикой и находится на государственных постах. Он несколько лет работал руководителем аппарата нескольких президентов, состоял в должности советника главы государства, а также до 2024 года руководил Министерством окружающей среды.

