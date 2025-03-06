В мире до сих пор есть люди, которым не дает покоя слава Наполеона, но они забыли, чем эта эпоха закончилась. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», сообщил сайт Кремля.

«До сих пор кому-то неймется, есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», — отметил глава государства.

В своем обращении к нации президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия стала угрозой Европе. Он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Евросоюза. Макрон выступил против мирного соглашения по Украине и заявил, что мир не может быть построен любой ценой и под российским диктатом.

Французы не оценили «демарш» своего президента и назвали его «предателем» и «врагом». Они заявили, что угроза исходит от него самого. Путина граждане Франции назвали «защитником соотечественников».