Путин напомнил о роли Ленина в возникновении Украины
Возникновение Украины как отдельного государства было связано с начатой в СССР при участии Владимира Ленина политикой коренизации. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории, сообщил ТАСС.
«Началась она с того, что после того, как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу [Российской] империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы», — сказал президент.
Путин добавил, что в тот период власти пытались привлечь красивыми лозунгами национальные элиты.
Ранее глава государства заявил, что считает русских и украинцев одним народом. При этом он добавил, что право Украины на независимость никогда не подвергалось сомнению.