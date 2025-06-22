Путин напомнил о роли Ленина в возникновении Украины

Возникновение Украины как отдельного государства было связано с начатой в СССР при участии Владимира Ленина политикой коренизации. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории, сообщил ТАСС .

«Началась она с того, что после того, как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу [Российской] империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы», — сказал президент.

Путин добавил, что в тот период власти пытались привлечь красивыми лозунгами национальные элиты.

Ранее глава государства заявил, что считает русских и украинцев одним народом. При этом он добавил, что право Украины на независимость никогда не подвергалось сомнению.