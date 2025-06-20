«Там, где ступает нога солдата, то наше». Путин назвал русских и украинцев одним народом

Русский и украинский народы являются одним народом, поэтому «в этом смысле вся Украина — наша». Об этом президент Владимир Путин заявил во время пленарной сессии ПМЭФ-2025.

В своей речи он привел старинное правило, что «там, где ступает нога русского солдата, то наше».

«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина — наша», — сказал Путин.

По словам Путина, право Украины на независимость никогда не подвергалось сомнению, но ее провозглашали как нейтральное государство. Глава государства назвал ситуацию в стране трагедией, которая произошла по вине Запада.

«Трагедия, происходящая на Украине, не результат нашей работы, а последствия действий тех, кто не смог смириться с текущим положением дел», — добавил он.

Путин подчеркнул, что у России нет цели добиться капитуляции Украины. Также он указал, что российско-украинский конфликт нельзя сравнивать с ситуацией на Ближнем Востоке.