Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ главы государства разместили на портале публикования правовых актов.
В документе говорится, что политика наградили за большой вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление государственности Российской Федерации.
В воскресенье, 14 сентября, Медведев отмечает 60-летие. Он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Ранее Медведев напомнил, что если враг России не сдается, то его уничтожают. Политик подчеркивал, что у него отсутствуют сомнения в положительных итогах специальной операции на Украине.
Медведев также отмечал важность создания произведений о героях боевых действий в СВО в условиях идеологической схватки России с врагами.