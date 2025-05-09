«Если враг не сдается, его уничтожают». Медведев напомнил об участи противников России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой отечественной войне. Об этом он написал в Telegram-канале.
«С Днем Великой Победы! Заветы наших отцов и дедов — в наших сердцах! Мы помним: если враг не сдается, его уничтожают. А противник пусть выучит строки, посвященные РВСН: „После нас тишина, но кому это нужно…“» — отметил Медведев.
Ранее политик заявил, что у него отсутствуют сомнения в итогах специальной операции на Украине. Медведев подчеркивал важность создания произведений о героях СВО в условиях идеологической схватки России со своими врагами.
Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры после торжественного парада Победы на Красной площади в пятницу возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии участвовали около 30 руководителей иностранных государств.
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