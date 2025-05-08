Медведев заявил об отсутствии сомнений в итогах СВО

В итогах специальной операции на Украине нет никаких сомнений. Об этом на встрече с писателями, создающими произведения об СВО, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его слова привел ТАСС .

«Большинство из присутствующих бывают на фронте: либо военкорами, либо кто-то участвовал в боевых действиях. Мне кажется это важным, просто потому, что ни у кого из нас нет сомнений в итогах специальной операции. Но нужно думать о будущем», — сказал Медведев.

Политик подчеркнул, что будущее сейчас создают в том числе те, кто делится эмоциями от происходящего в зоне спецоперации.

«Мы понимаем, какая непростая ситуация и сейчас для страны, и в дальнейшем будет», — подчеркнул он.

Также зампред Совбеза напомнил, что произведения о героях СВО особенно важны в условиях идеологической схватки России со своими врагами.

«Нужно писать, издавать прямо сейчас, потому что мы находимся в прямой идеологической схватке с теми, кто хочет порвать страну», — заключил он.

Ранее Медведев призвал помогающим современным нацистам европейские государства не забывать о судьбе гитлеровской Германии в 1945 году, отмечал RT.