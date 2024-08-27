Лукашенко рассказал о призывах перейти на сторону Украины

Белорусский президент Александр Лукашенко признался, что получает совета отречься от сотрудничества с Россией и выступить на стороне Украины. Его слова привело БелТА .

«Сейчас нам советуют, подкидывают мне со стороны: „Давай там освободи, давай тут отступи“. Говорят: „Да отвернись ты от России, плюнь ты на нее. Против России будешь с Украиной, а мы под Смоленск войска НАТО заведем“, — сообщил он.

Лукашенко подчеркнул, что республика на 99% не может принять поступающие ей предложения.

«Хочу, чтобы вы поняли, в какой ситуации мы живем, в какой обстановке находимся. Это все, что я могу сказать и еще столько же — не могу. Просто делайте свое дело, а я буду делать свое вместе с высшими должностными лицами и коллегами в правительстве», — добавил президент.

Ранее Лукашенко рассказал, с чего стоит начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине.