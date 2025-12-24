Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награждении опубликован на портале правовой информации .

«За заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени Краснова Игоря Викторовича — Председателя Верховного Суда Российской Федерации», — указано в документе.

Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин 24 декабря вручит государственные награды в Екатерининском зале. Президент отметит артистов, ученых, спортсменов, врачей и промышленников.

Ранее Путин наградил медалями «Золотая Звезда» участников освобождения Северска. Церемония прошла после заседания коллегии Минобороны. Во время выступления президент подчеркнул, что российские военные освободили важный для России город в непростых условиях. По его словам, контроль над Северском позволил ВС России продолжить наступление на Славянск.