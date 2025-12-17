Путин вручил медали освободившим Северск бойцам

Президент Владимир Путин наградил медалями «Золотая Звезда» Героев России, участвовавших в операции по освобождению Северска. Торжественная церемония состоялась после заседания коллегии Министерства обороны.

«Прежде всего, это результат ваших усилий, огромного личного мужества, самоотверженности солдат и офицеров, благодаря которым освобождены стратегически важные населенные пункты, открыты возможности для дальнейшего наступления, для продвижения наших войск на самых ответственных рубежах и направлениях», — сказал глава государства.

Во время выступления Путин отметил, что российские военнослужащие смогли освободить Северск, который является важным русским городом, исключительно в сложной обстановке. По его словам, благодаря контролю над Северском ВС России создали условия для продолжения наступательных действий в направлении Славянска.

Об освобождении населенного пункта стало известно в четверг, 11 декабря. Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова.

На прошлой неделе российский лидер участвовал в церемонии награждения медалями «Золотая Звезда». Путин вручил награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России.