Путин на совещании с Совбезом обсудил развитие системы МВД

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем обсудили развитие системы Министерства внутренних дел. Трансляцию вели на сайте Кремля.

Докладчиками выступили секретарь Совбеза Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов.

«У нас сегодня вопрос, посвященный развитию системы Vинистерства внутренних дел», — заявил глава государства.

Путин поручил Шойгу обобщить поступающие от ведомств предложения по вопросу развития системы МВД.

Путин подписал указ об учреждении в Вооруженных силах День военно-политических органов. Праздник будут отмечать ежегодно 15 мая. Дата также значится в календаре памятных дней вооруженных сил.

В ноябре прошлого года глава государства постановил учредить День языков Российской Федерации и отмечать его 8 сентября.