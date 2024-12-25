Красную площадь к 80-летию Победы украсят по-особенному

Красную площадь в Москве к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне украсят по-особенному. Об этом заявил заместитель начальника эксплуатационного главка Управления делами президента России Павел Зубов в беседе с РИА «Новости» .

«Есть штаб, есть комитет по подготовке к 80-летию Победы. Это очень масштабная работа», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что пригласил на празднование Дня Победы представителей всех государств, в том числе стран антигитлеровской коалиции. Он отметил, что Россия открыта для всех, кто захочет быть с ней. Приглашением иностранных гостей займется МИД.

Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, в параде 9 Мая в 2025 году могут поучаствовать северокорейские военные. По его словам, несколько стран уже согласились отправить воинский контингент для парада в России.