Путин лично поздравил сына Кадырова с женитьбой

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин лично поздравил его сына Адама с женитьбой. Об этом политик написал в своем Telegram-канале .

«Уважаемый Владимир Владимирович! От всей нашей семьи хочу выразить вам глубочайшую благодарность за ваше личное поздравление внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь», — отметил он.

Кадыров подчеркнул, что для него особенно важно, что Путин чтит память первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и его семьи.

Сын главы Чечни, 17-летний Адам, планирует сыграть свадьбу в ближайшее время. Об этом рассказала его старшая сестра — Айшат Кадырова. О невесте Адама Кадырова известно немного. По слухам, она дочь влиятельного чеченского бизнесмена. Возраст девушки не разглашается. Ранние браки — часть чеченских традиций, особенно в семьях с высоким статусом.