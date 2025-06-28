Сегодня 11:40 Баран, 50 тысяч рублей, чай и сахар. Адам Кадыров женится: где и как пройдет свадьба 0 0 0 Фото: соцсети/IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Общество

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Сын Рамзана Кадырова, 17-летний Адам сыграет свадьбу — об этом сообщила сестра молодого человека Айшат. Девушка показала подписчикам видео из цветочного магазина, где она выбирала украшения для торжества. Где и как пройдет свадьба, кто станет невестой Адама — в материале 360.ru.

Адам Кадыров: что о нем известно Адам Кадыров, несмотря на свои 17 лет, уже занимает ответственные должности в Чечне. Он является секретарем Совета безопасности республики и куратором Российского университета спецназа. В 15 лет он стал начальником отдела обеспечения безопасности и помощником главы региона. Таким образом Адам стал самым молодым человеком на подобных должностях в России. Тогда же его удостоили звания Героя Чеченской Республики. Сын Рамзана Кадырова удивил всех в шесть лет, когда выучил Коран наизусть и стал самым молодым хафизом в стране. Участие в общественной жизни региона сделало его заметной фигурой. Предстоящая свадьба укрепит статус Адама в обществе.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Тайная подготовка к свадьбе Адама Кадырова Айшат Кадырова опубликовала ролик с подготовкой к свадьбе в своем Instagram*. На кадрах из цветочного магазина она выбирала букеты и украшения к этому важному мероприятию. «Свадьба будет в родительском доме, в родовом селе», — уточнила девушка. Айшат предупредила, что не планирует делиться видео и фотографиями со свадьбы. «Камеру брать некогда, будем заняты», — отметила она. По словам девушки, Адам счастлив из-за предстоящего события, это чувство разделяет вся семья. Подписчики засыпали Айшат вопросами о невесте и деталях свадьбы, но сестра Адама решила сохранить интригу, что соответствует чеченским традициям. Она раскрыла лишь имя невесты — ее зовут Медни.

Фото: РИА «Новости»

Что известно об избраннице Адама О невесте Адама Кадырова мало что известно. Предположительно, это дочь влиятельного чеченского бизнесмена, ее возраст держат в секрете. Ранние браки в Чечне — часть традиции, особенно в статусных семьях. Согласно российскому законодательству, вступление в брак до 18 лет возможно с согласия родителей или законных представителей и местных органов. Это часто практикуется в регионе. Например, старший брат Адама Ахмат в 2023 году женился на несовершеннолетней Тамиле Махматовой. Семья Рамзана Кадырова строго соблюдает обычаи. Скорее всего, невеста Адама следует этим же принципам. Ее семья связана с крупным бизнесом, что делает брак стратегическим союзом, укрепляющим связи между влиятельными кланами. Отсутствие публичных упоминаний о девушке — стандартная практика. Зачастую дочери и жены в Чечне остаются вне внимания средств массовой информации.

Фото: РИА «Новости»

Как и где пройдет свадьба Адама Кадырова Свадьба юного Кадырова состоится в родовом селе Ахмат-Юрт, где проходят важные семейные события. По меркам региона торжество будет скромным: без публичных трансляций и пышных гуляний. Торжество Адама пройдет в закрытом кругу, в отличие от свадьбы Ахмата, когда Грозный украшали плакатами, а футбольный клуб «Ахмат» посвятил победу жениху. Гости будут обязаны не публиковать видео и фото, чтобы сохранить приватность. Традиции и правила чеченской свадьбы Калым Свадьбы в Чечне подчиняются строгим правилам. Согласно нормам, установленным Духовным управлением мусульман Чечни, составляет 50 тысяч рублей и включает сахар, чай и барана. Без калыма брак не признается действительным, его вручают в день свадьбы после завершения всех церемоний с муллой. Сторона жениха может увеличить сумму калыма, желая показать, насколько высоко они ценят невесту и ее родных.

Фото: Соцсети

Чемоданы с приданным Невеста без чемоданов — что Кавказ без гор. Количество сундуков с приданным варьируется в зависимости от достатка семьи. В народе бытует понятие: чем больше приданного у невесты, тем больше с ней будут считаться в семье мужа. Чемоданы придают вес, но, по сути, это эйфория первых дней. Девушки со скромным приданным становятся уважаемыми снохами. Главное, не забывать делать подарки новым родственникам. Свадебные презенты Отдельной историей считаются свадебные подарки — это обязательный пункт этикета. Сторона невесты должна вручить презенты свекру, свекрови, сестрам и братьям жениха, а также близким родственникам. Тоже самое должна сделать сторона жениха. Обмен подарками называют «да коч, сха коч» — «туда платье, сюда платье». Порой семьи договариваются не носить подарки туда-суда, но предложение об этом должна внести сторона невесты. Оплата свадьбы Свадьбу в Чечне оплачивает исключительно сторона жениха, поскольку это начало пути к продолжению его рода. Кортеж на торжество Свадебный кортеж формирует жених, по зову которого ехать за невестой собираются его знакомые и близкие. К состав кортежа входят десятки автомобилей, а каждый из водителей стремится занять место вслед за машиной невесты. Раньше такие гонки зачастую заканчивались плачевно, поэтому теперь в первую машину рядом с водителем садится уважаемый родственник, который не разрешает превышать скорость.

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa / www.globallookpress.com

Брак заключает мулла Чтобы узаконить брак, мулла должен при свидетелях спросить у молодоженов, добровольно ли они заключают союз. Жениху задают вопрос еще до того, как в его дом привезут невесту. Также мулла должен получить согласие на брак от отца невесты, а затем в присутствии двух родственниц спросить согласия у самой будущей жены. Невеста облачается в праздничный наряд после завершения церемонии с муллой и едет на свадьбу уже в качестве жены. Родители на свадьбе Каждая семья мечтает выдать дочь замуж, но в Чечне считается неприличным прилюдно радоваться тому, что она уходит из родительского дома. В новую семью невесту сопровождают одна-две молодых девушки и взрослая женщина из самых близких родственников. Родители на свадьбу не приходят.

Фото: Emile Alain Ducke/dpa / www.globallookpress.com

Веник, конфета и ребенок На месте торжества первой невесту встречает свекровь, в руках у нее конфета. По очереди они откусывают от лакомства по кусочку, чтобы отношения были сладкими. Затем невесте дают подержать ребенка, обычно — мальчика. Это символичное пожелание первенца. Последнее, что встает на пути девушки к семейному счастью, веник с ковриком. Умная и хозяйственная невеста должна аккуратно убрать эти предметы в сторону. Визиты к родителям Молодая жена может навестить родительский дом, пока не состоятся официальные визиты туда новых родственников. Свекровь и свекор приходят с угощениями и подарками, их встречают за праздничным столом с ответными презентами. Зять с друзьями и близкими приходит отдельно. Его «презентация» проходит с танцами, смехом и шутками. Этими двумя обрядами завершается свадебный цикл. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.