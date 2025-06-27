Сестра Адама Кадырова рассказала о его предстоящей женитьбе

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам планирует в ближайшее время жениться. Об этом в социальной сети Instagram* заявила его старшая сестра — Айшат Кадырова.

Она рассказала, что свадьба брата пройдет в родительском доме в Ахмат-Юрте родовом селе семьи. Одна из подписчиц попросила Кадырову показать «кусочек праздника», но та предупредила, что в день церемонии бракосочетания ей может быть не до телефона.

В мае 17-летнему главе Службы безопасности главы Чечни вручили очередную награду — медаль «Ахмат-Крепость» за вклад в развитие Росгвардии. Она стала 15-й по счету.

В списке наград Адама Кадырова есть ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой», «За служение религии» I степени. Несмотря на юный возраст, его также удостоили звания Героя Чеченской Республики.