Путин и иностранные лидеры прибыли на Красную площадь

Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где сегодня, 9 мая, состоится парад Победы. Также на место его проведения приехали иностранные лидеры.

Глава государства прибыл вместе с зарубежными гостями, прилетевшими в Россию на празднование 81-й годовщины Дня Победы.

Среди них — белорусский президент Александр Лукашенко, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

Ранее в Минобороны отмечали, что в этом году парад пройдет в особенном формате — без военной техники. Такое решение приняли из соображений безопасности.