Россия и США выразили интерес к улучшению взаимоотношений

В телефонной беседе 18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп затронули несколько тем международной повестки. Стороны также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений, сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.
Обоюдную заинтересованность в нормализации отношений стороны высказали в свете очевидной ответственности России и Соединенных Штатов за мир и стабильность на всей планете.
Российский президент Владимир Путин обсудил с американским коллегой ряд важных направлений, по которым две страны в перспективе могли бы усилить взаимовыгодную работу.
Кроме того, в беседе Владимир Путин и Дональд Трамп подняли и вопросы по вероятной совместной работе по экономическим и энергетическим направлениям.
По итогам разговора с Трампом Путин дал команду на 30 дней остановить удары по украинским объектам энергетики.
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