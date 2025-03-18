Россия и США выразили интерес к улучшению взаимоотношений

Владимир Путин и Трамп выразили интерес к улучшению отношений

В телефонной беседе 18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп затронули несколько тем международной повестки. Стороны также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений, сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Обоюдную заинтересованность в нормализации отношений стороны высказали в свете очевидной ответственности России и Соединенных Штатов за мир и стабильность на всей планете.

Российский президент Владимир Путин обсудил с американским коллегой ряд важных направлений, по которым две страны в перспективе могли бы усилить взаимовыгодную работу.

Кроме того, в беседе Владимир Путин и Дональд Трамп подняли и вопросы по вероятной совместной работе по экономическим и энергетическим направлениям.

По итогам разговора с Трампом Путин дал команду на 30 дней остановить удары по украинским объектам энергетики.