Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Во второй половине дня президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор, написал ТАСС . Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора. Мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

Путин 16 марта провел телефонные переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом. Стороны обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, продолжив диалог в рамках договоренностей, достигнутых во время визита Ахмеда в Москву в сентябре прошлого года. Также стороны подтвердили готовность развивать двусторонние отношения и активизировать взаимодействие между профильными ведомствами.