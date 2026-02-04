Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 4 февраля

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин проведут разговор по видеосвязи. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Диалог должен состояться во второй половине дня по пекинскому времени, его тема не раскрывается. В Кремле информацию об этом пока не подтверждали.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И рассказал, что лидеры двух стран активно ведут диалог, поддерживают дружеские отношения и планируют регулярно контактировать в наступившем году.

Кроме того, и сам Путин публично тепло отзывается о Си Цзиньпине. Например, во время «Итогов года» российский лидер назвал своего китайского коллегу надежным другом и стабильным партнером.