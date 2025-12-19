Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом

Председатель КНР Си Цзиньпин является надежным другом и стабильным партнером России. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

Он уточнил, что отношения двух стран продолжают последовательно развиваться. По его словам, товарооборот КНР с Россией достиг 240-250 миллиардов долларов.

Также отношения двух государств являются существенным фактором стабильности в мире, подчеркнул Путин.

«Сотрудничаем в военной области, регулярно проводим совместные учения: патрулирование стратегической авиации, на море, сухопутные войска», — добавил он.

Ранее Путин рассказал, что Россия всегда урегулировала возникающие споры только дипломатическим путем. Он уточнил, что для прекращения конфликта на Украине необходимо ликвидировать его первопричины, чтобы избежать повторения ситуации.