Шойгу рассказал о регулярном диалоге Путина и Си Цзиньпина

Президент Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин ведут активный диалог. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

«Главы наших государств поддерживают дружеские отношения, ведут самый активный диалог. <…> В текущем году такое общение продолжится на регулярной основе», — сказал он.

Секретарь Совбеза прибыл в Китай в воскресенье, 1 февраля. По его словам, переговоры с Ван И оказались весьма насыщенными.

«Мы обсудили график контактов, в том числе на высшем уровне», — отметил Шойгу.

Стороны также обсудили обстановку в различных регионах мира, развитие которой затрагивает интересы и Москвы, и Пекина.

Ранее стало известно, что Шойгу побывал в Северной Корее с рабочим визитом, во время которого передал лидеру страны Ким Чен Ыну послание от Путина.