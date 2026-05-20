Ушаков: РФ и КНР договорились о проектах в энергетике и кое чем очень важном

Делегации России и Китая на переговорах в Пекине обсудили энергетику и договорились о кое-чем очень важном. Такое заявление сделал помощник президента Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС «Вести» .

«Много вопросов обсудили, очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Ну и в других областях тоже интересные. <…> Кое о чем очень важном причем договорились», — заявил Ушаков.

Помощник президента отметил, что переговоры проходят позитивно.

Президент России Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили экономическую повестку и стратегическое сотрудничество, затронули ситуацию на Ближнем Востоке.

Руководители двух стран отметили крепкие отношения, построенные на взаимном уважении и выгоде. Путин указал на беспрецедентный уровень партнерства, который может послужить примером.