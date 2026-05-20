«Об энергетике и кое о чем очень важном». Ушаков — о переговорах России и Китая
Ушаков: РФ и КНР договорились о проектах в энергетике и кое чем очень важном
Делегации России и Китая на переговорах в Пекине обсудили энергетику и договорились о кое-чем очень важном. Такое заявление сделал помощник президента Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС «Вести».
«Много вопросов обсудили, очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Ну и в других областях тоже интересные. <…> Кое о чем очень важном причем договорились», — заявил Ушаков.
Помощник президента отметил, что переговоры проходят позитивно.
Президент России Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили экономическую повестку и стратегическое сотрудничество, затронули ситуацию на Ближнем Востоке.
Руководители двух стран отметили крепкие отношения, построенные на взаимном уважении и выгоде. Путин указал на беспрецедентный уровень партнерства, который может послужить примером.