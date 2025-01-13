В Армении заявили, что не планируют выходить из ЕАЭС

Министр экономики Папоян: у Армении нет на повестке дня вопроса о выходе из ЕАЭС

Армения остается членом ЕАЭС, вопроса о выходе из организации на повестке дня нет. Об этом заявил министр экономики Геворк Папоян, которого процитировал «Sputnik Армения» .

«Наша главная задача — не выбор между союзами, а повышение экономической устойчивости. Неважно, будет Армения в ЕС, ЕАЭС или где-либо еще», — добавил он.

Ранее российский вице-премьер Алексей Оверчук назвал членство в Евросоюзе и ЕАЭС несовместимым из-за различий в принципах работы. Он предупредил, что выход из Евразийского союза приведет к сокращению экспорта на 80%, снижению доходов и занятости населения страны. Вице-премьер метафорически заявил, что Армения пытается таким образом приобрести билет на «Титаник».

Переговоры о безвизовом режиме между Арменией и Евросоюзом ведутся с сентября прошлого года.