Путин и Лукашенко встретятся на заседании Госсовета Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча состоится в Москве 26 февраля. Ожидается, что лидеры обсудят ключевые вопросы дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Подробности повестки не раскрываются.

На недавней встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым в Минске Лукашенко заявил, что Россию и Белоруссию невозможно оторвать друг от друга. По словам белорусского лидера, у двух стран экономически и политически полное единство.

Тем не менее, как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, западные страны не прекращают попыток эту связь разорвать. Дипломат привела в пример неудачную попытку провести в 2020 году в Белоруссии новую «цветную революцию».