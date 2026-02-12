Страны Запада не оставили намерений оторвать Белоруссию от России и готовятся к новой попытке, выжидая подходящий час. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Дипломат напомнила, что в 2020 году западные страны попытались устроить в Белоруссии новую «цветную революцию», однако потерпели неудачу.

«Очевидно, что западники не отказались от своих устремлений оторвать — и сделать это любыми способами — братскую нам республику от России. Готовятся к реваншу. Видимо, поджидают удобный момент», — предположила Захарова.

Она отметила, что потенциальный переворот в республике и приведение к власти сторонников Запада перечеркнул бы все результаты союзного строительства двух государств и сформировал бы еще один рассадник напряженности у западных рубежей России.

Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский раздумывал над возможностью наступления ВСУ на Белоруссию. Так он хотел усугубить конфликт.