Лукашенко заявил, что невозможно оторвать Россию и Белоруссию друг от друга

Нет той силы, которая могла бы разорвать отношения России и Белоруссии. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с Государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым в Минске.

«Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что экономически и политически у двух стран полное единство.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, рассказала, что страны Запада не оставляют попыток разорвать отношения двух стран. По ее словам, они хотят взять реванш за 2020 год и выжидают для этого подходящий момент.