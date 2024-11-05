Россия и Белоруссия договорились отменить роуминг

Россия и Белоруссия отменят роуминг внутри Союзного государства с 2025 года

Россия и Белоруссия договорились с 1 марта 2025 года отменить роуминг внутри Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Документ приняли во вторник на заседании совета министров Союзного государства. Глава российского кабмина Михаил Мишустин отметил, что для абонентов должны заработать комфортные тарифы для передачи цифровых данных в Интернете и телефонных разговоров.

«Условия тарификации должны быть сопоставимы в домашней сети. Так абоненты смогут чаще общаться между собой и сократить расходы», — подчеркнул он.

Кроме того, стороны согласовали резолюцию «О статусе продукции российских и белорусских производителей как „товара Союзного государства“». Другой документ предусматривает разработку стратегии формирования общего информационного пространства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал невозможным и нереализуемым вхождение республики в состав России.