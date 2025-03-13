Путин и Лукашенко начали переговоры

Переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Большом Кремлевском дворце. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Путин отметил, что Россию и Белоруссию связывает история, а их отношения могут послужить примером для многих стран. Лукашенко согласился, что отношения двух стран вышли на очень высокий уровень.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сначала президенты поговорят наедине, затем состоятся переговоры делегаций, а по итогам стороны подпишут соглашения и организуют пресс-конференцию.

Ранее президенты ратифицировали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в Минске 6 декабря. Путин сделал это 28 февраля, Лукашенко — 4 марта.