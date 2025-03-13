Путин и Лукашенко начали переговоры
РИА «Новости»: переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле
Переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Большом Кремлевском дворце. Об этом сообщило РИА «Новости».
Путин отметил, что Россию и Белоруссию связывает история, а их отношения могут послужить примером для многих стран. Лукашенко согласился, что отношения двух стран вышли на очень высокий уровень.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сначала президенты поговорят наедине, затем состоятся переговоры делегаций, а по итогам стороны подпишут соглашения и организуют пресс-конференцию.
Ранее президенты ратифицировали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в Минске 6 декабря. Путин сделал это 28 февраля, Лукашенко — 4 марта.