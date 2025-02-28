Путин ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года», — указали в тексте закона.

По документу Россия и Белоруссия воспринимают вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против объединения. Закон предусматривает применение российского ядерного арсенала в ответ на использование против любой из сторон оружия массового поражения.

Документ разрешает размещать на территории Белоруссии военные объекты и российские воинские формирования для предотвращения актов агрессии.

Договор заключается на 10 лет с автоматическим пролонгированием на следующие десятилетия.

До этого стало известно, что Белоруссия начала ратифицировать договор о российских военных объектах.