Лукашенко ратифицировал договор с Россией по безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией, предусматривающий гарантии безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В документе оговариваются взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность двух стран, а также Союзного государства в целом.

Договор предусматривает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, а также «использование потенциала своих отношений» с другими странами.

Согласно документу, Россия и Белоруссия будут вместе реагировать не только на акты агрессии, но и угрозы их совершить. Стороны также обязуются незамедлительно предоставлять друг другу военную помощь в случае необходимости

«Предусмотренное Договором сотрудничество носит углубленный характер, что соответствует имеющимся военно-политическим вызовам», — добавили в пресс-службе.

Ранее договор о гарантиях безопасности ратифицировал президент Владимир Путин. Стороны подписали документ в Минске 6 декабря 2024 года.