Путин и Эрдоган договорились встретиться в Казани на саммите БРИКС

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились об отдельной встрече в рамках саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Эрдоган позвонил в Москву, чтобы поздравить Путина с днем рождения. Кроме того, лидеры двух стран обсудили международное сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее турецкая газета Milliyet не исключила, что Эрдоган встретится в Казани не только с Путиным, но и с президентом Сирии Башаром Асадом. По данным издания, в противном случае их беседа состоится несколько позже.

Путину исполнилось 72 года. Этот день рождения он проводит в рабочем кабинете за деловыми встречами. Вечером российский лидер увидится с главами СНГ, прибывающими в Москву на саммит. При этом президент активно принимает поздравления от руководителей регионов и стран. Например, его тепло поздравил Александр Лукашенко.