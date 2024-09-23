Возможным местом встречи Эрдогана и Асада назвали Казань

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Сирии Башар Асад могут провести встречу на предстоящем саммите БРИКС в октябре в Казани. Об этом сообщила газета Milliyet.
По информации источника издания, если главы государств не пересекутся в Казани, то могут встретиться немного позже.
Эрдоган перед визитом российского лидера Владимира Путина в Турцию отмечал, что это событие способно повлиять на переговорный процесс республики с Сирией. При этом одной из основных проблем он назвал деятельность в соседней стране организаций, связанных с Рабочей партией Курдистана и признанных в Турции террористическими.
В конце августа Асад заявил об отсутствии прогресса в примирении с Турцией вопреки всем прилагаемым усилиям со стороны посредников. Политик также отмечал, что заявления турецкой стороны о неготовности Сирии к переговорам до вывода войск с ее территории неверны.
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