Возможным местом встречи Эрдогана и Асада назвали Казань

Milliyet: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите БРИКС в октябре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Сирии Башар Асад могут провести встречу на предстоящем саммите БРИКС в октябре в Казани. Об этом сообщила газета Milliyet .

По информации источника издания, если главы государств не пересекутся в Казани, то могут встретиться немного позже.

Эрдоган перед визитом российского лидера Владимира Путина в Турцию отмечал, что это событие способно повлиять на переговорный процесс республики с Сирией. При этом одной из основных проблем он назвал деятельность в соседней стране организаций, связанных с Рабочей партией Курдистана и признанных в Турции террористическими.

В конце августа Асад заявил об отсутствии прогресса в примирении с Турцией вопреки всем прилагаемым усилиям со стороны посредников. Политик также отмечал, что заявления турецкой стороны о неготовности Сирии к переговорам до вывода войск с ее территории неверны.