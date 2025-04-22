Путин дал согласие на поездку в Оман по приглашению султана
Президент России Владимир Путин принял приглашение султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида посетить его страну с ответным визитом. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров в Москве. Полный текст документа опубликовала пресс-служба Кремля.
Участники встречи отметили, что официальные переговоры прошли в духе дружбы и приверженности к дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами в различных областях.
Главы государств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также перспективы совместного инвестирования в различные сектора экономики.
В ходе обмена мнениями о внешней политике президент России и султан Омана согласились, что все продолжающиеся конфликты и кризисы нужно решать политико-дипломатическими средствами с соблюдением норм международного права и Устава ООН.
Хейсам Бен Тарек Аль Саид выразил особую благодарность Владимиру Путину за теплый прием и щедрое гостеприимство, а также пригласил его посетить Оман. Российский лидер с благодарностью принял это предложение.
По итогам переговоров президент России и султан подписали серию документов о дальнейшем сотрудничестве двух стран. Среди них оказалось соглашение о взаимной отмене визовых требований.