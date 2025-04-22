Россия и Оман подписали соглашение об отмене визового режима

Россия и Оман подписали соглашение об отмене визовых требований. В церемонии участвовали главы двух государств Владимир Путин и Хайсам бен Тарек Аль Саида, сообщила пресс-служба Кремля.

Теперь граждане России и Омана смогут въезжать, следовать транзитом и выезжать в страны с обычным паспортом. Каждая из сторон будет принимать на своей территории граждан в течение 30 дней.

Суммарный срок пребывания за год не должен превышать три месяца. В тексте соглашения уточнили, что безвизовый режим не смогут воспользоваться те лица, которые въезжают в страны для учебы, работы или для постоянного проживания.

Соглашение вступит в законную силу через 30 дней с даты последнего уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.

Султан Оман Хейсам Бен Тарек Аль Саид прибыл в понедельник в Москву. На встрече с ним Путин заявил, что в 2025 году состоится саммит с участием России и Лиги арабских государств.