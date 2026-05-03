Путин «дал пять» создающему мультфильмы мальчику

Президент России Владимир Путин встретился с представителями коренных малочисленных народов страны. Во время общего фото он «дал пять» мальчику, который занимается созданием мультфильмов.

«Правда, у тебя получается? Молодец!» — сказал Путин мальчику.

Кадры показал Павел Зарубин для ИС «Вести». Участники встречи аплодировали в ответ на слова президента.

На следующей неделе Путин встретится с иностранными лидерами. Среди них — премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Беларуси Александр Лукашенко. Они прибудут в Москву на парад Победы.

Как ранее отметил пресс-секретарь главы государства, выступление Путина на 9 Мая ждет весь мир.