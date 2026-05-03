Выступление президента России Владимира Путина в День Победы всегда привлекает внимание всего мира, и это вполне оправдано. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков объявил, что Парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. По его словам, это решение связано с текущей оперативной ситуацией, вопросами безопасности и террористической активностью киевского режима.

При подготовке и проведении парада в честь 9 Мая в Москве приоритетом остается безопасность граждан.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву, приуроченного ко Дню Победы. Поехать в столицу РФ политик собирается на машине.