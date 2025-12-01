Индийские военные обратились с просьбой в преддверии визита Путина

Власти Индии планируют обсудить с российским лидером Владимиром Путиным покупку истребителей. Об этом сообщило издание Bloomberg .

Индийские военные обратились к правительству с просьбой восполнить дефицит в боевых самолетах, для этого необходимо закупить современные российские истребители Су-57.

На вооружении индийской армии сейчас состоит более 200 российских истребителей и несколько батарей зенитно-ракетных комплексов С-400. Во время визита Путина главы государств обсудят закупку истребителей Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500.

Российский лидер планирует визит в Индию 4–5 декабря. О насыщенной внешнеполитической программе Путина в декабре ранее сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Визит в Индию чиновник назвал «сверхбольшим». Подготовительная работа над визитом идет сразу в двух странах.