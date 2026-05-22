Путин анонсировал насыщенную программу на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме для президента России Владимира Путина запланировали множество мероприятий. Об этом сообщил сам глава государства, рассказал ТАСС .

Президента пригласили посетить показ современного самолета Ил-114-300 в аэропорту Пулково во время форума. В ответ на это Путин посетовал на масштабную занятость и активную деловую повестку в этот период.

«Программа сверстана наверняка, много всяких мероприятий», — сказал президент.

При этом он добавил, что такую демонстрацию пора уже провести.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главную тему события сформулировали как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Организатором мероприятия выступил фонд «Росконгресс».